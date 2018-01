Il sindaco dice "no" le buste bio: «È illiberale, le sanzioni spropositate»

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SACILE (Pordenone) - Rispetto alla querelle dei “” per lae lainterviene anche ildi, che prende posizione e condanna: «C’è un aspetto che fa arrabbiare, oltre ogni altra considerazione ed è la mancanza di rispetto per il cittadino cliente. Qual è l’obiettivo di questa norma? Bonificare l’Italia dalla plastica non degradabile? O ci sono altri scopi che ci sfuggono?», si chiede.«L’aspetto ambientale, ovviamente fondamentale, veniva perseguito semplicemente vietando l’uso di plastiche diverse da quelle biodegradabili. Poi ogni commerciante era libero di interpretare e di comportarsi come voleva e se farlo pagare al cliente o meno. Direttamente o indirettamente. Questi atteggiamenti, queste, peraltro con, non producono altro effetto se non quello di aumentare ladel popolo nei confronti della classe che lo dirige. E questo non fa bene a nessuno».