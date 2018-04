La sede dei Vigili del fuoco diventa blu per aiutare i bambini autistici

di P.T.

PORDENONE - I vigili del fuoco dihanno momentaneamente lasciato il loro classico rosso per colorare la caserma di via Interna, a Pordenone, con ilche ha caratterizzato la Giornata mondiale della consapevolezza sull', ieri, lunedì 2 aprile.A Pordenone, come in altre parti d'Italia, tra sabato e ieri, molte sedi dei vigili del fuoco si sonoproprio di questo colore. L'attenzione verso la problematica è sorta per le necessità connesse al: i vigili del fuoco, infatti, si trovano a operare con molte persone che hanno necessità specifiche, ognuna da affrontare e risolvere al meglio. Un compito che da sempre vede in prima linea i pompieri.A Pordenone, in particolare, l'attenzione è maturata da tempo nell'ambito di un protocollo di collaborazione con la Fondazionee Autismo Onlus; in base all'accordo, il Comando di Pordenone ha redatto lo specifico vademecum "Persone con disturbi dello spettro autistico in- Vademecum per il soccorritore", iniziativa unica del suo genere che pone all'avanguardia le strutture della Destra Tagliamento.