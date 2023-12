CANEVA (PORDENONE) - Nulla da dire, sembra proprio essere un anno fortunato, il 2023, per gli sportivi sacilesi che anche in questo dicembre continuano a portare a casa risultati alquanto prestigiosi. È il caso di quanto maturato a Rimini lo scorso weekend, ai Campionati nazionali invernali di Ginnastica artistica.

LE ATLETE

Quindici ginnaste appartenenti al gruppo di Caneva della Libertas Sacile, tutte tra i 9 e i 17 anni, hanno saputo distinguersi rientrando con ben 5 titoli di campionesse nazionali ed un ottimo secondo posto. Nelle rispettive gare individuali sono salite sul gradino più alto del podio Giorgia Gris (categoria LA3 J3); Anna Battistuzzi (LC3 J3); Giulia Poletto (LC3 J2); Anna Bolzan (LB3 S1) e Matilde Benedetti (categoria LC3 S1). A laurearsi vice campionessa nazionale è stata invece Martina Granzotto che gareggiava nella categoria LC3 S1. Nelle gare di squadra si sono guadagnate la medaglia d'oro nel duo: Giorgia Gris e Lea Rupolo nella categoria Junior LA3: Anna Battistuzzi e Giulia Poletto Giulia nella Junior LC3; Matilde Benedetti e Martina Granzotto nella categoria Senior LC3. Risultati di prestigioso anche per chi non è riuscita a salire sul podio. Nella categoria Allieve: Matilde Mellarè, la più piccola ginnasta in gara, a causa di una caduta dalla trave ha perduto il podio riuscendo comunque a conquistare il 9° posto nella classifica assoluta nazionale per il livello LB3 A1. Tra le Senior, brava Sara Covre che si è classifica 7a nel livello LC3 S1. Piazzamenti per: Melissa Sonego, Nikole Carli, Bianca Sommacal Bianca, Maira Covre. Nella categoria Junior: sesto posto per Lisa Battistuzzi (LB3 J3); settimo per Lea Rupolo Lea (LA3 J3) e 18esimo per Agnese Benedetti (LB3 J1). Nelle gare a squadra, 4o posto per il duo formato da Lisa Battistuzzi e Anna Bolzan nella categoria Junior LB3 e nono posto per Matilde Mellarè e Nikole Carli tra le Allieve LB3. Le giovani erano guidate dai tecnici Desirèe Moro, Francesca Zorzetto e Giada Chiaradia. Entusiasta la presidente della società Mariagrazia Gargan "orgogliosa di queste atlete che ad ogni competizione portano in alto il nome della Libertas. Non ci sono parole per descrivere le emozioni che ci fanno provare ad ogni competizione. Determinazione, passione e grande spirito di squadra sono le caratteristiche che contraddistinguono queste atlete e che permettono loro di raggiungere strabilianti risultati nonostante non si allenino all'interno di palestre specialistiche".