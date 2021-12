E nelle ultime due settimane è la scuola (in particolare elementari e medie) il luogo in cui si è sviluppato il numero maggiore di focolai e di nuovi casi di contagio. Un dato su tutti: nella settimana che va dal 29 novembre al 5 dicembre i focolai che si sono riscontrati in ambiente scolastico in regione sono stati 119 (per quasi 900 nuovi casi): erano appena dodici la prima settimana di ottobre, sono poi via via cresciuti fino a raggiungere la punta massima rispetto a ogni altro ambito considerato. I dati (presentati ieri dal vicepresidente e assessore alla Salute Riccardo Riccardi in summit con la direzione scolastica regionale) emergono da una analisi compiuta dalla task force anti-Covid della Regione Friuli Venezia Giulia sulla base di dati dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie. Dall’incontro è emerso che le classi in didattica a distanza sono in regione 370. Emersa anche la difficoltà dei Dipartimenti di eseguire tamponi e tracciamenti in tempi stretti.



LA COMPARAZIONE

Rispetto ai 119 focolai riscontrati nella settimana 29 novembre-5 dicembre (l’ultima presa in considerazione su dieci settimane) i focolai riscontrati nelle frequentazioni tra amici sono stati 85, mentre quelli “scoppiati” nei luoghi di lavoro sono stati 62. Il numero più basso di focolai riscontrato (dodici, sempre nella stessa settimana presa in esame) emerge negli ospedali. Se si va poi a vedere quanti sono stati i focolai scolastici nei diversi territori regionali emerge che il numero più elevato è stato registrato dall’Asugi: 74 i focolai esplosi in scuole dei territori di Trieste e di Gorizia. Mentre 28 sono stati i “cluster” che ha registrato l’Azienda sanitaria del Friuli centrale nell’intera area dell’ex provincia udinese. È il territorio del Friuli occidentale che mostra il numero minore di focolai scolastici: sempre nell’ultima settimana presa in considerazione dai dati nelle scuole pordenonesi si sono registrati 17 focolai. Un ulteriore approfondimento dell’andamento del virus della variante Delta nelle scuole mostra che il numero più alto di casi di nuovi contagi in classe si è visto a Trieste: gli studenti positivi in una sola settimana sono stati 517. A Gorizia il numero di focolai scolastici è decisamente inferiore, anche se resta a un livello piuttosto alto: 160 i casi di contagi tra alunni. A Udine si scende ancora fino ad arrivare a 138 casi di nuove positività scolastiche. Mentre è sempre nel territorio del Friuli occidentale che i casi sono in numero minore: 71 gli alunni contagiati nella settimana considerata. Emerge poi un dato sulla diffusione del Covid nella fascia di età da zero a 19 anni. L’andamento complessivo in regione mostra un livello massimo di contagio (siamo sempre nella settimana fino al 5 dicembre scorso) nella fascia di età tra i 10 e i 12 anni dove si sono registrato circa cento contagi. Rispetto all’andamento complessivo dei focolai nell’intera popolazione dai dati emerge che - sempre nello stesso periodo di tempo considerato, cioé la settimana che arriva al 5 dicembre scorso - i focolai complessivi erano 721 con 4368 nuovi casi di infezione. Nella settimana precedente i cluster erano di poco superiori (726) ma i casi erano meno, pari a 4216.



LA DIFFUSIONE

La diffusione del virus su tutte le fasce della popolazione, al 5 dicembre scorso, vedeva 1.919 focolai attivi per un totale di 5.839 casi di positività in quel momento e “dentro” quel numero di focolai. La settimana precedente i focolai attivi erano 1.665 per 4.347 casi di infezione. Se si va a ritroso fino alla prima settimana di ottobre si scopre che i focolai erano appena 242 per 709 casi di positività. Sul fronte delle vaccinazioni - stavolta sulla base di dati Agenas - il Fvg nella fascia di età da 12 a 19 anni mostra un 73% di vaccinati con una dose (media Italia 77%, Lombardia prima all’83%) e un 66% con il ciclo completo (media Italia 71,4%, Lombardia al 78%). Intanto la Regione si sta organizzando per realizzare percorso ad hoc negli hub vaccinali per i bambini dai 5 agli 11 anni che arriveranno dal 15 dicembre. Il piano di vaccinazione dei più piccoli sarà sotto la supervisione del Burlo Garofolo di Trieste. Gli hub saranno aperti nelle giornate del 16-17-18 dicembre. Ma resta da capire quale sarà il tasso di adesione delle famiglie che decideranno di vaccinare i propri figli.