Nove colpi nelle ville in 17 giorni: preso il capo della banda di ladri

PORDENONE - Un cittadino albanese di 32 anni è stato fermato perché sospettato dalla Squadra Mobile della Questura di Pordenone di essere il responsabile di nove furti commessi in abitazioni tra il 3 e il 20 novembre. L'uomo, irregolare in Italia e con precedenti specifici, proprio per reati predatori commessi in abitazioni e ville, era a capo di una banda operativa tra le province di Pordenone e di Treviso. L'uomo, accusato di furto aggravato, sarà espulso dall'Italia.

