Nuova ondata di furti, case depredate in centro e nelle frazioni

di Guido Fraccon

ADRIA - Nuova ondata di furti in città. Nuova recrudescenza degli episodi malavitosi che nell’ultima settimana sembrano non concedere tregua alla comunità del Groto. Un film questo già visto. Quasi tutti i colpi messi a frutto in città e nelle frazioni infatti si assomiglierebbero come caratteristiche di esecuzione. Ancora una volta i ladri hanno agito nel tardo pomeriggio o a metà mattinata, sicuri che nulla e nessuno avrebbe disturbato il loro agire dal momento che i proprietari erano al lavoro o fuori casa.