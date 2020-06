Furgone con 8 braccianti agricoli contro un platano: 4 ​feriti

SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA - Quattro feriti gravi ed altrettanti contusi nel grave incidente stradale verificatosi nella tarda mattina di oggi, 4 giugno, a Domanins di San Giorgio della Richinvelda. Tutti i coinvolti sono giovani pakistani, che viaggiavano in un furgone, avventizi agricoli diretti al lavoro nelle aziende della zona. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, il mezzo è uscito di strada nell'affrontare una curva ed è finito fuori dalla carreggiata, arrestandosi infine contro un platano.



Nell'impatto quattro degli occupanti sono rimasti feriti in maniera seria, mentre per gli altri quattro i soccorsi hanno riscontrato soltanto contusioni. Il più grave di loro è stato elitrasportato d'urgenza all'ospedale di Pordenone per politraumi. Gli altri tre connazionali rimasti feriti sono stati trasportati in Pronto soccorso con due ambulanze. I Vigili del fuoco del distaccamento di Spilimbergo hanno lavorato a lungo per favorire i soccorsi dei sanitari e per rendere nuovamente sicura per il traffico la carreggiata. All'origine del sinistro ci potrebbe essere il fondo stradale reso viscido a causa delle forti precipitazioni in corso sulla zona. © RIPRODUZIONE RISERVATA