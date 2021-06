PORDENONE - Il giorno dopo l’annuncio dell’Opa del Crédit Agricole sul 17 per cento dei piccoli azionisti di FriulAdria proseguono le prese di posizione delle categorie, delle istituzioni e pure delle forze politiche. L’acquisizione da parte del socio di maggioranza della banca anche del pacchetto di minoranza non apre grandi interrogativi in quanto era nell’area da tempo e viene considerata quasi come la conclusione di un percorso iniziato...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati