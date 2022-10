PADOVA - Scatta l’aumento del “gettone” per i componenti del Consiglio di amministrazione di Interporto: il presidente Franco Pasqualetti guadagnerà 5.000 euro lordi in più all’anno. Per i consiglieri, invece, è previsto un “bonus” da 2.500 euro, sempre lordo all’anno. Il “ritocchino” è arrivato con una delibera dell’assemblea dei soci a cui hanno preso parte i rappresentanti di Comune, Camera di commercio e Provincia. La compagine sociale (al 31/12/2021) è così composta: Comune di Padova 18,45%, Camera di Commercio 34,36%, Provincia di Padova 15,11%, Aps Holding 9,44%, Zip 7,17%, altri soci pubblici e privati 13,47%. Una delibera in cui si spiega che l’ emolumento annuo lordo da suddividersi tra i componenti del Consiglio in base agli incarichi è di 120.000 euro a partire dal 1° agosto 2022 e fino a fine del mandato. Dal momento che, il 30 aprile 2021, sempre l’assemblea dei soci aveva deliberato che l’emolumento annuo doveva essere di 100.000 euro (sempre lordi) all’anno, questo ha fatto scattare un aumento del gettone per tutti i componenti del Cda e anche per quelli del collegio sindacale.

Gli aumenti

Ma di che cifre stiamo parlando? Per quel che riguarda l’emolumento del presidente, si passa da 25.000 euro a 30.000 euro. Il gettone degli altri 8 consiglieri (compreso quello del vicepresidente Mario Liccardo) passa invece, da 9.375 euro a 11.875 euro. Un “ritocchino” di cui beneficia anche il collegio sindacale. Nello specifico, la presidente Mariavittoria Cacace passa da 22.000 a 25.000 euro, mentre gli altri due consiglieri, Antonio Magnan e Stefano Tosato, da 15.000 a 17.500. A quanto si apprende la decisione avrebbe creato più di qualche disagio all’interno del cda. Alcuni consiglieri, infatti, avrebbero fatto notare che, in tempi difficili come questi, in cui moltissime famiglie stanno vivendo come un dramma il rincaro esponenziale delle bollette, un aumento anche se modesto dei gettoni di una partecipata rischia di essere vissuta da moltissime persone come l’ennesimo privilegio di cui gode la classe politica e il mondo che a questa ruota attorno.

Chi avrà l'aumento

Ma quali sono i componenti del Cda di Interporto oltre a Pasqualetti (che è anche vicepresidente della Camera di commercio) e Liccardo (che è il presidente di Amo Padova l’associazione espressione della lista Giordani)? A farne parte sono l’ex assessore della giunta Zanonato Umberto Zampieri, l’ex presidente della Provincia ed ex sottosegretario all’Ambiente Barbara Degani, l’ex presidente di Fiera Immobiliare spa Massimiliano Pellizzari, l’ex presidente del Consorzio Zip Alberto Cecolin, l’avvocato Nicoletta Savagnini (ufficio legale Camera di commercio), il vicepresidente di Confcooperative Ugo Campagnaro e Katià Pizzoccaro (espressione della Camera di commercio).

Il precedente

A dire il vero, la revisione verso l’alto del gettone di Interporto è arrivata dopo un altro adeguamento di “stipendi”, quello della giunta Giordani. Un adeguamento previsto dalla legge nazionale a cui l’amministrazione ha dovuto dare seguito. Un aumento degli emolumenti che, da qui a due anni, farà lievitare di circa l’80% gli “stipendi” degli amministratori di palazzo Moroni. In virtù di una delibera varata a fine luglio dalla giunta, numeri alla mano, si scopre che l’ indennità lorda del sindaco prima delle elezioni era di 6.212,70 euro. Quella attuale è, invece, di 7.831,30 euro. Dall’anno prossimo sarà di 9.173,12 euro e nel 2024 arriverà a quota 11.040 euro. Passando, poi, al vicesindaco Andrea Micalizzi, fino ad ora ha potuto contare su una busta paga di 4.659,53 euro. La nuova indennità è, invece, di 5.873,48 euro, dal 2023 sarà di 6.879,84 euro, per arrivare a 8.280 euro tra due anni. L’emolumento di assessori e presidente del consiglio comunale prima delle elezioni era di 3.727,62 euro, quello odierno di 4.698,78 euro.