Stipendi della giunta aumentati, scoppia la polemica e Casapound appende uno striscione

PADOVA - «Un padovano su tre prende mille euro. Giordani gli aumenti rendili allo Stato». Lo striscione, ad opera di Casapound, è comparso nella notte tra il 20 e il 21 luglio. La polemica si riferisce al recente aumento dello stipendio di sindaco e giunta che hanno recepito una legge. Ma il gruppo estremista ha voluto comunque dimostrare il proprio dissenso appendendo lo striscione ai cancelli di palazzo Bo, di fronte a Palazzo Moroni. «Un padovano su tre prende solo 1.000 euro di stipendio - dichiarano da Casapound - siamo basiti dalla disinvoltura con cui questa casta si aumenta lo stipendio alla faccia di quei cittadini che per anni, non solo non ha visto aumentare il proprio stipendio, vede i propri contratti di lavoro sempre più precari».

