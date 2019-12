VIDEO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE -nell'occhio del ciclone dopo lo scherzo de Le Iene . L’influencer nata a Pordenone crede che le foto di una campagna pubblicitaria di cui è protagonista siano state modificate in maniera surreale, tanto da rovinare la sua immagine. “al mattino e mi pettino”: è questa la frase incriminata che ha fatto eltteralmente infuriare il popolo dei social, pronunciata da una piuttosto infastidita Chiara Biasi e rivolta agli autori dello shooting ().“Cara Chiara, se avevi paura di fare una figura di me**a con quella campagna pubblicitaria credimi che l’hai fatta con questa frase” osserva un utente su Twitter. C’è chi le consiglia un bagno di umiltà e chi propone una incisiva forma di protesta: “Sarebbe bello un defollow di massa, vedi poi come si alza anche per meno”.