Chiara e Riccardo, i due blogger invitati alle nozze: "mise" inaspettata

PORDENONE - Ci sono anche due blogger pordenonesi tra gli invitati al matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez,che sarà celebrato oggi a Noto, diventato un evento internazionale. Ad assistere al fatidico sì ci sono infatti la blogger

e il "collega" Riccardo Dose. E per restare il tema la mise scelta ieri dalla Biasi per la cena pre-matrimonio ha già fatto discutere i milioni di follower che seguono passo passo i preparativi delle nozze dei "The Ferragnez".

© RIPRODUZIONE RISERVATA