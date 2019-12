Chiara Biasi, l'influencer risponde allo scherzo in tv delle Iene

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La mia uscita può sembrare fuori luogo o infelice... ma stavo passando le pene dell’inferno e non riuscivo a spiegare che non me ne fregava dei soldi e del diventare famosa in Asia, bensì di continuare a lavorare come ho sempre fatto in modo “pulito”». Così su Instagram l’influencerrisponde alle critiche ricevute per la frase («Io per 80 mila euro manco mi alzo al mattino e mi pettino i capelli!») pronunciata ieri durante la trasmissione Le Iene, che le aveva fatto uno scherzo, facendole credere che alcune sue foto per una campagna pubblicitaria in Cina fossero state ritoccate in maniera provocatoria (facendola apparire in volo su un megassorbente invece che su un surf da onda e seduta su un water invece che su una sedia).Sotto ad un post dedicato proprio allo scherzo delle Iene, la Biasi è intervenuta per rispondere ai commenti più duri e sprezzanti. «Ragazzi so bene cosa dico, magari non nel modo più corretto visto il momento e l’agitazione...ma quello che intendevo é proprio quello! io per qualsiasi cifra non faccio certe cose, tra le quali campagne su un assorbente volante o su un water: semplice!». «E non é sputare sul denaro, anzi, ma rispettare me stessa e le persone che lavorano con me e per me. Perché sono dieci anni che lavoro e mi mantengo, e il mio percorso pulito conta più di qualsiasi cifra». Infine, l’esortazione: «Easy! Non trasformate come sempre un misunderstanding in una polemica».