Baby talento sogna la serie A a 16 anni inventa una formula matematica

PORDENONE - Un ragazzo prodigio: a soli 16 anni ha inventato una formula di matematica che è stata ospitata in una prestigiosa rivista del settore. È la storia di Francesco Bulli, pordenonese che sta bruciando le tappe, non solo dal punto di vista dei brillantissimi risultati scolastici.

FARÒ IL CALCIATORE

Contrariamente al pensiero comune, secondo cui i secchioni non sarebbero abili negli sport, Francesco si sta costruendo delle prospettive di futura carriera anche nel mondo del calcio. Dopo gli esordi al Torre - squadra del suo quartiere - e la trafila nelle giovanili del Prata-Falchi, il talentuoso difensore centrale dallo scorso agosto milita negli Allievi Nazionali della Triestina, la cui prima squadra è in serie C. Per potersi allenare - praticamente ogni giorno - con la formazione alabardata, ha dovuto lasciare la famiglia e si è trasferito dalla nonna paterna a Monfalcone. È stato anche costretto a spostarsi dal suo liceo scientifico per frequentare l'Isis Buonarroti nella città dei cantieri.

AREA DEL SETTORE PARABOLICO

Proprio nella nuova scuola, approfondendo lo studio della matematica ha trovato autonomamente formule già note per risolvere vari enigmi e si è posto il problema di come trovare una formula che ricavi l'area del settore parabolico. Ha affrontato il dilemma con il rigore richiesto dalla materia e ha trovato la soluzione. Con il supporto della professoressa di matematica Caterina Vicentini - ottima insegnante e eccellente motivatrice -, fatti i dovuti controlli con altri docenti, anche di storia della matematica, si è rivelata essere una formula originale ed è quindi stata proposta per essere pubblicata su due riviste. La commissione scientifica di MatematicaMente ha verificato il materiale e ha deciso per la pubblicazione sul numero 269 del 7 maggio scorso. Si tratta di un traguardo di prestigio: MatematicaMente è l'organo di stampa dell'associazione di scienze matematiche e fisiche Mathesis, edito dal professore Luciano Corso, presidente della sezione di Verona. Inoltre, il professor Michel Roelens, editore di Uitwiskeling, ha già tradotto l'articolo e lo pubblicherà con piccole modifiche estetiche in lingua fiamminga nell'edizione di giugno.

UN VIRTUOSO DEL VIOLINO

E non è finita qui. Francesco è un apprezzato violinista. È allievo del professor Giovanni La Porta ed è già stato vincitore di premi di prima categoria e anche dei primi assoluti a concorsi nazionali ed internazionali, già noto alle cronache pordenonesi per avere animato, con il suo strumento, l'inaugurazione della statua dedicata a monsignor Celso Costantini oltre ad essere stato interprete in alcune delle serate organizzate in occasione della mostra su Il Pordenone.

IL DILEMMA SUL FUTURO

Dopo aver già smentito coi fatti quanti sostengono che i ragazzi di oggi non sono capaci di seguire contemporaneamente più attività e hanno la testa fagocitata nei social - Francesco è talmente impegnato che a stento chatta con la messaggeria istantanea -, Bulli ha in mente un altro traguardo: diventare calciatore professionista, in barba alla statistica, con poche menti scolasticamente brillanti nel panorama del pallone della serie A. Dopo gli economisti De Silvestri e Nagatomo, l'avvocato Stendardo, il manager Dzeko e il suo idolo calcistico Mertens - il ragazzo è un tifoso del Napoli, come nonno Paolo -, dottore in scienze motorie, Francesco vuole arrivare in serie A con la laurea in Matematica in tasca. Di sicuro un traguardo lo ha già raggiunto: quello del primo gradino del podio dell'orgoglio di papà Gianpietro, mamma Primula e della sorella Margherita.



Ultimo aggiornamento: 12:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA