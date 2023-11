Mamma Emanuela di 42 anni sconfitta dal male in un mese

MIANE (TREVISO) - Comunità di Miane in lutto per la prematura morte di Emanuela De Biasi, 42 anni, vinta dal male in poche settimane.

Mamma di tre ragazzi, si è spenta domenica dopo aver lottato, per un mese, contro un tumore diagnosticato solo poche settimane prima e risultato fin dal principio molto aggressivo. Emanuela lascia il marito Michele Manera, i figli Arianna di 19 anni, Laura di 17 e Nicolas di 12, la mamma Anna Maria, i fratelli Danilo e Raffaella, i nipoti Stella, Dylan e Ryan, Raffaella con Tiberio, amici e parenti tutti. Il funerale si tiene oggi, nella chiesa di Miane alle 15.



UNA COMBATTENTE

In tanti si stringono in queste ore alla famiglia della 42enne, al marito, ai figli e alla sua mamma, ai quali Emanuela ha lasciato importanti e indelebili insegnamenti di vita e trasmesso valori quali l'onestà, l'aiuto verso il prossimo e la famiglia.

«Un mese fa ripercorre la figlia Arianna le era stato diagnosticato il tumore, ormai in metastasi. Ricordo che quando è stata scoperta la malattia, ho detto a mia mamma: "E adesso?" Lei mi ha guardato e mi ha detto: "Ari, adesso si combatte fino alla fine, finché si riesce. Io voglio combattere questo male!". Quando mia mamma aveva 14 anni ha perso, sempre per lo stesso male, il suo papà. E mi ha detto: "Io voglio combattere questa malattia così come ha fatto mio papà!"». E così ha fatto in questo mese, sempre affiancata dal marito Michele e dai figli. Domenica, quando a vegliarla c'era il suo sposo, la 42enne si è spenta. «Mamma sottolinea la primogenita ha scelto papà per concludere il suo percorso». Arianna parla della mamma al presente, perché sa che continuerà ad essere al loro fianco, per camminare insieme.



IL RICORDO

«Mia mamma aggiunge è la persona più forte al mondo per me. Mi ha fatto promettere di essere sempre a fianco di mio papà, di essere una famiglia unita e di non smettere mai di lottare, di non mollare mai, che ci fosse stata oppure no. Mi ha detto: "Sarò sempre con voi"». Nata a Valdobbiadene e cresciuta a Miane, Emanuela ha dedicato tutta la sua vita alla famiglia e poi al sociale. Era da molti anni una volontaria della Caritas diocesana che opera in Vallata. «Si dedicava alla famiglia e a chiunque avesse bisogno di una mano: era sempre la prima a dire di sì, altruista e generosa» sottolinea Arianna. E numerosi sono in queste ore i messaggi e le testimonianze di stima e affetto. «Ci ha trasmesso conclude la figlia a nome di tutta la famiglia i valori migliori, come onestà e fedeltà alla famiglia».