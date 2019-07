di Alberto Comisso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FIUME VENETO - È uscito di strada con una vecchia Fiat Punto, un impatto così violento che la macchina ha preso fuoco. Se non fosse stato sbalzato dall'abitacolo, il conducente difficilmente sarebbe stato in grado di salvarsi. I soccorritori lo hanno invece trovato nel fosso, in stato di incoscienza, a una decina di metri dall'auto in fiamme. V.F., 30 anni, di Porcia, ieri notte è stato accolto in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Pordenone. È politraumatizzato. Erano le...