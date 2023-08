Senza voler togliere nulla alle altre, tutte importanti, Sicam è però senza dubbio la rassegna fieristica specializzata che porta in città il maggior numero di persone provenienti da tutta Europa. Eppure il suo arrivo, mentre per gli ospiti che affollano i padiglioni è fondamentale, molto spesso è stato vissuto dalla città come una sorta di evento slegato alla vita quotidiana. Anzi, vista la grande mole di auto e pullman che arrivano quasi ogni anno scoppiano le polemiche perchè la zona di viale Treviso diventa una sorta di lunga colonna di auto, sia in entrata che uscita dalla città.



POCO SFRUTTATA

Eppure Sicam, con il suo afflusso che porta in fiera nei giorni della manifestazione anche 10 mila persone, potrebbe diventare una opportunità per il commercio cittadino, la ristorazione, i bar e ovviamente gli alberghi. E così quest’anno, la Fiera, il Comune, la Camera di Commercio, l’Ascom, e il braccio operativo dei commercianti, Sviluppo e Territorio, hanno cercato di trovare una strada per rendere Sicam non più un peso e un evento staccato dal resto della città, ma di renderlo una opportunità. Come? Organizzando una serie di eventi collegati in città legati al gusto, all’enogastronomia, all’abbellimento delle vetrine in modo che gli ospiti, “fatti gli affari” in Fiera vengano a rilassarsi, a mangiare e a fare acquisti in centro a Pordenone. Ci saranno anche delle navette che porteranno gli ospiti in città, in modo da evitare che utilizzino l’automobile creando altri ingorghi e con la difficoltà a trovare parcheggio.



LA MANIFESTAZIONE

Sicam è il Salone internazionale dei componenti, accessori e semilavorati per l’Industria del Mobile, che si svolge nel mese di ottobre nel quartiere fieristico di Pordenone. L’evento porta in città ogni anno migliaia di visitatori provenienti, oltre cha da tutte le regioni d’Italia, da oltre 100 Paesi da tutto il mondo. Tanto per fare un esempio ecco alcuni numeri indicativi. Nell’edizione 2022 le aziende in visita sono state 8.475 di cui il 37% da 115 Paesi esteri: Europa (72%), Asia (17%), Americhe (6%) Asia (4%) e Oceania (1%) (fonte: www.exposicam.it).



IL COINVOLGIMENTO

Quest’anno, l’immagine e l’identità della nostra città verranno valorizzate di fronte a questo pubblico tramite il ”Fuori salone Sicam”, con il coinvolgimento diretto degli operatori del commercio, della ristorazione e dei pubblici esercizi. Il “Fuori salone Sicam si terrà a Pordenone dal 17 al 20 ottobre 2023. Nell’ambito di questa iniziativa, l’associazione Confcommercio Ascom Pordenone in collaborazione con il Comune di Pordenone, organizza una serie di eventi con l’obiettivo di animare la città, renderla accogliente e, al contempo, promuovere gli esercizi commerciali e far conoscere i prodotti enogastronomici del territorio.



GLI STRUMENTI

Saranno creati degli strumenti di comunicazione dedicati on e off line che promuoveranno le attività che hanno aderito, utilizzando sia i canali del Comune che di Sicam. Sarà predisposto il logo della manifestazione che verrà consegnato a tutti gli aderenti e dovrà essere esposto. La partecipazione al progetto è gratuita. Gli operatori che desiderano partecipare possono presentare la propria manifestazione di interesse entro il 5 settembre 2023. L’avviso è disponibile nei siti web della Camera di Commercio e in quello del Comune di Pordenone».



L’OBIETTIVO

Il punto centrale, come detto, è quello di riuscire ad incanalare in città almeno una parte del pubblico di Sicam. Sarebbe un grande traguardo perchè ci sarebbe spazio per ottenere non solo più gente in città, ma anche persone che poi, tornate casa, potranno dire ad altre cosa c’è a Pordenone e perchè vale la pena di venirci. Ovviamente l’iniziativa dovrà avere un respiro importante perchè se si decide di investire i “turisti” di Sicam non solo devono essere accompagnanti in città, ma devono poter godere di quello che in città c’è, sia per quanto riguarda i prodotti enogastronomici che, appunto, i negozi. Sarebbe veramente un peccato sbagliare il tiro ed è per questo che un logo non basta, servono idee e progetti. Anche copiati se quelli fatti altrove hanno centrato l’obiettivo.