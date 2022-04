PORDENONE - Samuexpo, nei tre giorni di Fiera le circa 500 imprese presenti nei padiglioni di viale Treviso hanno ribadito la necessità delle esposizioni in presenza rispetto alle rassegne online che si erano diffuse durante il biennio della pandemia. E anche il numero dei visitatori, seppure in lieve flessione rispetto all'edizione del 2029 ha tenuto molto bene con oltre 14mila presenze. «Le aziende - sottolinea il presidente di Pn Fiere, Renato Pujatti soddisfatto dopo il successo raggiunto dalla manifestazione delle imprese dei settori della subfornitura meccanica e plastica - seppure in un momento non facile come quello attuale causato dalla crisi internazionale della guerra in Ucraina hanno la necessità di confrontarsi per capire e tracciare i possibili scenari futuri. Proprio perché il momento non è facile, in particolare per la filiera della metalmeccanica legata alla crisi dell'acciaio e delle materie prime, le imprese hanno bisogno di occasioni di dialogo e confronto. E in molti hanno investito per venire al nostro Salone. Così come - conclude il presidente - sono stati centinaia gli studenti delgi istituti tecnici regionali che hanno partecipato per cominciare a relazionarsi con il mondo del lavoro».

DISTRETTO COMET

Un primo bilancio sul successo della fiera giunge da Saverio Maisto, direttore di Comet, il distretto della Metalmeccanica Fvg che in qualità di co-organizzatore di SamuExpo ha realizzato un'offerta ad hoc per le aziende del territorio, accompagnando in 74 aziende che hanno occupato ben due padiglioni. «SamuExpo 2020 - ha ricordato - è stato l'ultimo appuntamento a cui le imprese della regione hanno potuto presenziare prima della pandemia e la passata edizione è stata la prima vera occasione per incontrarsi di nuovo. Un evento attesissimo quindi, in cui l'entusiasmo era pressoché palpabile. L'ottimismo non è solo una sensazione, bensì un dato che abbiamo rilevato attraverso una delle due indagini a cui i visitatori del nostro stand hanno partecipato. Proprio in questi giorni stiamo analizzando i risultati, ma siamo già in grado di affermare che oltre il 90% degli intervistati si sente motivato da nuovi progetti, è fiducioso e vede il futuro come un'opportunità. In fiera, la mancanza di una buona quota di referenti provenienti dall'estero è innegabile, si trattava però di una condizione prevedibile e che Comet, in collaborazione con Sprint Fvg, ha saputo arginare supportando le imprese e organizzando incontri ad hoc. Infatti, grazie a Comet e Spring Fvg, prima, durante e subito dopo la fiera 10 responsabili di importanti realtà di Austria, Svizzera e Germania - mercati che rappresentano gli obiettivi focali per le imprese friulane hanno potuto confrontarsi con circa 30 aziende». Aggiunge Maisto: «La qualità delle relazioni che abbiamo creato si è rivelata di alto livello e gli incontri decisamente profittevoli: molti dei buyer coinvolti si sono presentati all'incontro con i progetti alla mano, intenzionati a chiudere la trattativa. Si tratta di un fenomeno che non accadeva da anni».

PROSSIMI SALONI

Intanto, archiviato SamuExpo 2022 la Fiera è pronta per Cucinare prevista per il prossimo fine settimana. «Auspichiamo un successo non solo di professionisti ma di grande pubblico. Stiamo già lavorando a Horeca 2023, la fiera della ristorazione e hotelleria che valuteremo se collegare all'edizione di Cucinare del prossimo anno. Sarà un'occasione importante per il comparto che vedrà la sua grande risalita dopo il Covid».