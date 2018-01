Festa del Tricolore con Bella ciao: il centrodestra si alza e va via

di Emanuele Minca

SAN VITO -infuoca la domenica sanvitese. Ieri, alle prime note della canzone, una parte del pubblico che partecipava allasi è alzato ed è uscito dal teatro Arrigoni. Una bufera che si ripete dopo la prima edizione dell'iniziativa organizzata dalla giunta guidata da Antonio Di Bisceglie (Pd) lo scorso anno.Si tratta del Brindisi per il Tricolore organizzato in occasione della Giornata nazionale della bandiera, stavolta collegando l'iniziativa al 70° anniversario della Costituzione. Anche quest'anno, come nel 2017, è infuriata la polemica. Ieri mattina al teatro Arrigoni, verso la fine del Brindisi, la Filarmonica Sanvitese ha eseguito Bella ciao. Alle prime note diverse persone si sono alzate - una quindicina in tutto - e hanno lasciato la sala. Tra queste c'eranoil consigliere comunale Iacopo Chiaruttini e altri rappresentanti del centrodestra. Unache non è passata inosservata. La causa? Un brano ritenuto fuori luogo in quel contesto che è ancora oggi causa di divisioni. Per Guidi la canzone Bella ciao suonata all'Arrigoni «è stata un'ennesima caduta di stile. È facile predicare il rispetto delle minoranze,di tutte le identità, religioni e culture. È facile - ribadisce Guidi - chiedere di togliere un crocifisso o un presepe, di sostituire. È normale ignorare una conferenza die organizzare, però, un evento in sala consiliare per una pediatra nipote di. È facile dichiararsi il sindaco di tutti. Poi nei fatti tutto questo rispetto predicato non viene messo in pratica».