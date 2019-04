Cementificio. Gli inquinanti oltre i limiti fanno paura

di Lorenzo Padovan

MANIAGO - «É ormai appurato che il camino del cementificio di Fanna rilascia, stando ai dati di Arpa Fvg, circa 4,3 kg all'anno di Pcb, esponendo i 50 mila abitanti dei 15-20 chilometri circostanti a emissioni di circa 1,5 milioni di volte superiori alla dose tollerabile». L'affermazione, che sta suscitando molta apprensione in tutto il mandamento maniaghese, è del consigliere regionale del Movimento 5 stelle Mauro Capozzella, che aveva sollecitato la Regione a un intervento anche per chiarire la portata di questo tipo di supposto grave inquinamento ambientale. La questione è quindi stata affrontata nel corso del Question time settimanale dell'aula del Consiglio regionale, ma le risposte fornite non hanno avuto la capacità di tranquillizzare i grillini, che anzi rilanciano e accusano l'esecutivo Fedriga di non interessarsi adeguatamente a una problematica che potenzialmente riguarda addirittura un sesto dei residenti del Friuli Occidentale.