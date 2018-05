Sfalcia il campo del compaesano e gli ruba l'erba medica: denunciato

di Paola Treppo

MONTEAREALE VALCELLINA (Pordenone) - Sfalcia l'erba medica su un terreno che non è di sua proprietà, senza autorizzazione, ma il padrone se ne accorge e chiama i carabinieri che pizzicano ile loa piede libero per furto; è successo questa mattina di lunedì 28 maggio, aA finire nei guai undel posto di 61 anni che aveva eseguito degli sfalci non autorizzati vicino a un podere tra Montereale e San Leonardo, su un fondo di proprietà di undi 29 anni. Quest'ultimo se n'è accorto durante un controllo occasionale e ha segnalato la vicenda ai militari dell’Arma della locale stazione che hanno eseguito un sopralluogo.Il sospettato è stato individuato così come sono state rinvenute, in bella vista, le 6di erba medica rubate e destinata alla alimentazione del bestiame. Preso con le mani nel sacco, il 61enne ha ammesso le sue responsabilità; è stato denunciato per furto e le rotoballe sono state restituite al compaesano; lo sfalcio non permesso era stato fatto in un periodo antecedente il 19 maggio scorso.