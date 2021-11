Estrima si espande con l'obiettivo di produrre oltre 600 Birò all'anno

PORDENONE - La città europea dove se ne vedono di più è Amsterdam, l'Olanda ha adottato le politiche di mobilità sostenibile più avanzate. La città italiana dove ve ne sono di più in rapporto agli abitanti è Capri: è agile, oltre che ecologico, per stradine della piccola isola. Per il Birò i numeri degli ultimi mesi sono addirittura migliorati rispetto a quelli del pre-pandemia. Oltre settanta i piccoli mezzi ecologici che vengono prodotti al mese. Le previsioni sono di arrivare a oltre 600 all'anno. Per il Birò, il mini-mezzo ecologico, nato a Pordenone dodici anni fa dal sogno del giovane Matteo Maestri di rendere migliore la qualità della vita di chi li usa e di ridurre l'impatto ambientale, si apre una nuova stagione alla luce delle politiche adottate dai Paesi sul fronte del clima.



L'IDEA NEL 2008

La società Estrima che produce Birò è nata a Pordenone nel 2008. «Il primo Birò - sottolinea l'amministratore delegato della società presieduta da Matteo Maestri, Ludovico Maggiore - fu prodotto nel 2009. Da allora ne ha fatta di strada. È il mezzo ecologico più piccolo al mondo. Non è un'auto, ma un motorino a quattro ruote con una cabina super-sicura perché è quella usata da grandi trattori e macchine agricole. L'impatto ambientale - aggiunge il manager - fatte le dovute differenze di utilizzo, è di circa l'80 per cento inferiore al modello di Tesla più performante dal punto di vista della sostenibilità». Cosa aspettarsi dalle politiche e dai fondi del Pnrr? «Come piccole imprese sostenibili - aggiunge il managar di Estrima - che investono in nuovi materiali e prodotti che inquinano sempre meno auspichiamo in finanziamenti agevolati proprio per sostenere gli investimenti o garanzie pubbliche a prestiti bancari che le piccole società solitamente faticano a sostenere».

IL SALTO

Estrima anche in vista di questa nuova era della sostenibilità ha deciso di fare il salto acquisendo altre aziende. Nel è nato un gruppo di circa 160 addetti complessivi, la maggior parte dei quali è concentrata tra Pordenone e Portogruaro, nella sede di Brieda dove Birò è prodotto. Tre le acquisizioni. Brieda&C srl, società che opera nella progettazione e produzione di cabine per macchinari per i settori agricultura. Sharbie srl, società specializzata nel servizio per la gestione dell'auto di cortesia e della movimentazione e noleggio professionale di veicoli e, indirettamente, di UPooling srl, prima piattaforma di veicoli in condivisione che unisce pooling, sharing e renting. «Da oggi Estrima - spiega la società - diventa un gruppo, integrando al suo interno la propria capacità produttiva con Brieda e proiettandosi verso il mercato dei servizi di mobilità con Sharbie e UPooling. Grazie all'acquisizione, Estrima acquisirà pieno controllo della capacità produttiva di Brieda, operativa nel settore delle cabine di sicurezza da 50 anni, grazie alla disponibilità degli impianti di produzione e a un incremento dell'organico, consolidando in un'unica realtà aziendale in cui si fondono competenze manageriali di alto livello e passione un legame di grande rilevanza strategica per il proprio business. Tramite l'acquisizione di Sharbie, invece, sarà per Estrima possibile potenziare i sistemi operativi e i servizi integrati per la gestione delle automobili sostitutive di cortesia e il noleggio potendo contare sull'esperienza e la professionalità di Sharbie». Infine, tramite UPooling, società attiva nello sviluppo di applicazioni mobile per servizi di corporate e del community sharing, l'Emittente potenzierà l'offerta nell'ambito del car sharing, grazie a un utilizzo sempre più integrato della app di Birò Share, lo strumento digitale per condividere Birò con più persone. Già nei prii mesi del 2022 sarà possibile noleggiare Birò in alcune città italiane e francesi.