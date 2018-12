di Davide Lisetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE - Un corso di formazione intensivo per tutti gli operai del Gruppo Electrolux sul fronte dell’uso degli strumenti digitali. Il corso - di otto ore - sarà organizzato nel prossimo mese di febbraio in tutte le fabbriche in Italia. L’annuncio dell’iniziativa è stato fatto ieri mattina dai vertici della multinazionale svedese nel corso dell’incontro ministeriale nel quale si è siglata la proroga dei contratti di solidarietà per il 2019 nello stabilimento di Solaro (Milano) dove a...