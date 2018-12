Dm Elektron, 4. giorno di sciopero ma si tratta sull'operazione Romania

di David Zanirato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BUJA - Compatti, ancora in sciopero, la trentina di lavoratori della Dm Elektron per il quarto giorno di fila ha continuato la battaglia per avere risposte dall’azienda dopo la decisione di trasferire in Romania alcune linee produttive dello stabilimento di Buja. Anche ieri per tutta la giornata le maestranze hanno mantenuto il presidio all’esterno dello stabilimento con il loro camper, le bandiere e gli striscioni. Dopo la relazione al mattino dell’assessore regionale Alessia Rosolen in Consiglio regionale a Trieste che ha...