Donna scomparsa a San Quirino, è stata trovata morta nel canale

SAN QUIRINO - E' stata trovata morta nel pomeriggio di oggi, lunedì 1. agosto, la donna di 71 anni scomparsa da San Quirino. Per lei era stato attivato il piano provinciale per la ricerca di persone scomparse. I carabinieri della Compagnia di Sacile e i Vigili del fuoco era stati allertati dai familiari domenica sera, preoccupati per il suo mancato rientro. La sua auto era stata ritrovata parcheggiata vicino a un canale d'acqua San Foca, lungo la ex provinciale 53 che porta a Vivaro. Sul posto hanno operato anche unità cinofile e la squadra sommozzatori dei pompieri di Trieste. La zona era stata sorvolata poco dopo l'alba anche dall'elicottero dei pompieri.

