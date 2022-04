Donna di 57 anni scomparsa da domenica: ricerche sul sentiero con tutti i mezzi

BARCIS - Una donna di 57 anni residente a Montereale Valcellina è introvabile dalle ore 14 di domenica 24 aprile: da allora il cellulare risulta da allora spento. I familiari hanno fatto denuncia di scomparsa ai Carabinieri di Montereale Valcellina il 25 aprile e da questa notte alle tre sono state attivate tutte le forze a partire da Vigili del Fuoco (presenti anche con i sommozzatori), Soccorso Alpino (stazione di Maniago e cani molecolari e da ricerca), Protezione Civile (con il proprio cane molecolare), Guardia di Finanza. Questa mattina è stata ritrovata l'auto della donna in località Ponte Antoi, all'imbocco del sentiero naturalistico del Monte Dint (curato dal Parco Dolomiti Friulane), là dove la cella telefonica è stata agganciata per l'ultima volta. Le ricerche si stanno intraprendendo impiegando tutti i mezzi e le tecnologie a disposizione, dall'impiego dei cani molecolari, a quello dei droni, dall'analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona alle ricognizioni passo a passo lungo i sentieri e a quelle per immersione nel lago o con l'impiego delle corde.