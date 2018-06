Raccoglie scarti di ferro e usa il campo dell'amico come discarica

di Paola Treppo

PORDENONE e UDINE - Raccoglievadi scarto e poi lo depositava sul terreno di un amico senza alcuna autorizzazione: entrambi finiscono nei guai,a piede libero dai carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Udine. Gli uomini del capitano Fabio Di Rezze hanno anche posto sottol'area che si estende per circa 100 metri quadrati, in provincia diQui erano stati depositati circa 80 metri cubi di rifiuti, per un valore totale di circa 10mila euro. Adesso il proprietario del terreno e l'uomo che ha depositatoil materiale ferroso dovranno attivare tutte le procedure per la rimozione dei rifiuti e per il ripristino del campo a norma di legge. La provenienza di questiè stata ricondotta all’attività di raccolta e trasporto di rifiuti regolarmente autorizzata di uno dei due uomini che però utilizzava il terreno dell'amico come deposito di rifiuti invece di portarli nei centri di raccolta autorizzati.Si tratta di uno dei controlli che i militari dell'Arma del Noe hanno eseguito dal 28 maggio al 30 maggio scorso tra le province di Udine e di Pordenone, coordinati dal Comando gruppo per la Tutela ambientale di Milano, in collaborazione con le stazioni locali dei carabinieri. Sono state fatte in tutto sette ispezioni nelle sedi di attività che gestiscono rifiuti di metalli ferrosi.