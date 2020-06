Low Roar in concerto: ad agosto, anche le musiche rese note dal videogioco Death Stranding

Il concerto di Low Roar è il primo annuncio per l'estate della rassegna Sexto 'NPlugged, che ha deciso di proporre una versione aggiornata per la quindicesima edizione a Sesto al Reghena, in provincia di Pordenone, dopo aver dovuto rinviare per via del coronavirus al 2021 i concerti di Cat Power (al 20 giugno 2021) e dei i Foals (23 giugno 2021) annullando invece l'esibizione di Tom Walker, il cui intero suo tour europeo è stato cancellato.

Oggi, martedì 23 giugno, gli organizzatori hanno invece annunciato che Low Roar, progetto musicale one-man band fondato in Islanda nel 2011 dall’artista californiano Ryan Karazija, sarà protagonista di Sexto 'Nplugged il 7 agosto 2020, prima serata di tre di fila per un festival di musica dal vivo con numeri ridotti per rispettare le norme sul Covid-19 ma sempre nella suggestiva corte dell'antica abbazia di Sesto al Reghena.

Un concerto, quello di Low Roar, che piacerà sia agli appassionati di musica che di videogame, dato che quando Hideo Kojima, celebre creatore giapponese di videogiochi (il primo fu Metal Gear) si imbattè nel 2019 in un negozio di cd a Reykjavík nell'album di Low Roar, capì subito che erano adatte per il nuovo videogioco di azione che da lì a poco sarebbe stato distribuito da Sony Interactive Entertainment per PlayStation 4 e Windows, Death Stranding.

Ed ecco che le musiche del progetto solista Low Roar, a partire dalla canzone I'll Keep Coming usata per il trailer di Death Stranding, accompagnano nel videogioco il protagonista Sam Porter Bridges durante gli epici viaggi nelle regioni devastate e post apocalittiche di Death Stranding, video gioco che da mesi sta furoreggiando anche in Italia.