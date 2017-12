Criminalità: impennata di arresti nel 2017. Calano furti, truffe e rapine

di Paola Treppo

PORDENONE - Nel corso del 2017 idel Comando provinciale dihanno perseguito 5.354 delitti, in diminuzione del 2,2% rispetto al 2016 e i delitti contrastati sono stati 5477, di cui 1.296 scoperti (+0,1%); sono state(+44%) e 1698 denunciate a piede libero (+14%).Particolare l'impegno dell'Arma nel contrasto ai reati predatori: i furti commessi (2534 in tutto) sono calati dell’11,1%; 519 sono stati messi a segno in abitazione (-15,38%), 212 in esercizi commerciali (-3,2%), 300 con destrezza (+4,2%), 306 su auto in sosta (-13,6%). Sono diminuiti i furti di veicoli del 17,6% (42 nel 2017 contro 51 nel 2016) e anche le, 21% (19 a fronte di 24). In leggero calo, del 4%, le truffe e le frodi informatiche: 601 casi a fronte dei 624 del 2016. I servizi preventivi con pattuglie e perlustrazioni sono stati 11.768 e 109 i servizi di carabiniere di quartiere; sono stati sottoposti a controllo 21.210 veicoli e identificate 24.339 persone.L’attività antidroga ha fatto registrare il sequestro di 100 piante di marijuana e di oltre 40 chilogrammi di sostanze stupefacenti, in prevalenza marijuana, hashish ed eroina;, 106 le persone denunciate per reati in materia di droga e 119 quelle segnalate al prefetto per detenzione per uso personale.​Sul fronte monitoraggio della circolazione stradale sono state elevate 2.266 contravvenzioni e 163 persone sono state denunciate; 212 gli interventi di assistenza ad automobilisti in difficoltà; 264 le patenti ritirate in gran parte a conducenti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza alcolica. Nelle altre attività di soccorso, in particolare quelle svolte sullein Piancavallo, sono state impiegate 85 pattuglie con 230 militari che hanno effettuato 110 interventi; 29.289 le richieste al Numero unico di emergenza112 trattate dall’Arma pordenonese, veicolate a partire dal 4 aprile 2017 dal Centro unico risposta della centrale della Protezione civile regionale di Palmanova.