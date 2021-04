Covid, l'indice Rt del Friuli VG crolla a 0,98. Ma la regione resta in lockdown: monta la protesta

L'indice Rt del Friuli Venezia Giulia crolla a 0,98, quindi sotto la quota-simbolo di uno. Lo certifica l'Istituto superiore di sanità. Il valore precedente era di 1,23. Significa che nell'ultima settimana l'epidemia ha iniziato la fase di discesa e che questa tendenza continuerà. Ma il Fvg rimarrà lo stesso in zona rossa: primo perché le misure devono durare almeno due settimane, anche in caso di rinnovo dell'ordinanza; secondo perché l'incidenza sui 100mila abitanti è ancora superiore ai 250 casi sui sette giorni. Nel caso specifico, secondo l'Iss, il valore è di 274 contagi. Il Fvg, quindi, anche con un Rt sotto l'uno (teoricamente da zona gialla) resta al livello massimo delle restrizioni e riparte la contestazione di un parametro (quello dell'incidenza) che secondo la Regione dovrebbe essere considerato valutando anche il numero di tamponi.

I NUMERI

I contagi nell'ultima settimana sono calati del 19,3%: si è passati da 5.508 a 4.443 casi. In discesa anche il rapporto tra infezioni e tamponi, che passa dal 16 al 14,8%. Ancora in sofferenza il tracciamento dei contatti dei positivi. Il sistema fa fatica e i casi non associati a catene note salgono a 1.961. In leggero calo l'occupazione delle Rianimazioni (dal 47 al 46%) ma l'allarme resta molto elevato. Salgono le Medicine, che passano dal 49 al 53%.