Coronavirus, in Fvg senza un crollo dei contagi sarà zona rossa fino al 27 aprile: ecco perché

PORDENONE E UDINE - Solo un crollo verticale della curva dei contagi può “salvare” il Friuli Venezia Giulia da un lockdown addirittura più lungo del previsto. Ma nessuno, nemmeno gli esperti della task force che “governano” l’emergenza, sanno dire quando e in che proporzioni questo crollo avrà luogo. Non basta, infatti, il calo delle nuove positività a cui si sta assistendo da ormai una settimana. È servito a mitigare la potenza della terza ondata, ma non è iniziata ancora la fase decisiva, quella durante la quale si assiste a una picchiata della curva.

LE CONSEGUENZE

Le implicazioni, per la regione, sono enormi. L’attuale ritmo di discesa del contagio, infatti, rischia di consegnare nelle mani del presidente Fedriga lo scenario peggiore: la zona rossa non fino al 13, ma addirittura fino al 27 aprile prossimo. Quindi praticamente un altro mese di lockdown, di limitazione massima delle libertà personali e di chiusura forzata anche per le attività che invece in zona arancione potrebbero ricominciare a lavorare. Ed ecco perché si potrebbe arrivare a questa misura che in Regione nessuno vuole nemmeno nominare.

I NUMERI

Tutto parte da un “no”. È quello, pronunciato sotto forma di silenzio, dal governo di fronte alla richiesta del Fvg (la Regione era spalleggiata da altri presidenti dell’area di centrodestra) di rivedere e mitigare il parametro dei 250 contagi ogni 100mila abitanti sui sette giorni. Da Trieste si chiedeva una regola: va bene calcolare i casi “grezzi” ma serve contemperare il dato con la capacità del sistema di fare tamponi. Più cerchi, più trovi. E il Fvg cercando tanto, trova molti casi. Ma da Roma è arrivato un no: il sistema resta questo, e con più di 250 contagi su 100mila residenti si va in rosso. Stop. Un bel problema per tutta la regione, dal momento che secondo le ultime indicazioni, ad essere presi in esame saranno i casi comunicati dalla Protezione civile (quindi quelli che si leggono ogni giorno nei comunicati ufficiali) e non quelli calcolati dall’Istituto superiori di sanità e riferiti solo ai sintomatici. In sostanza, il Fvg è molto lontano dalla soglia dei 250 contagi sui 100mila abitanti, e il prossimo monitoraggio importante sarà quello di venerdì 9 aprile: sarà riferito al periodo tra il 29 marzo e il 4 aprile e determinerà il colore della regione per le due settimane successive, cioè dal 13 al 27 del mese. Se per il 9 aprile, giorno del monitoraggio ufficiale, l’incidenza non sarà ancora scesa al di sotto dei 250 contagi, allora il lockdown sarà prorogato praticamente sino a fine mese. La speranza, come detto, è quella di assistere a un crollo delle infezioni nei prossimi giorni. Solo così si potrà evitare il peggio e sperare nell’arancione dal 13 aprile. L’incidenza ha toccato il livello massimo il 21 marzo, con 453 casi su 100mila abitanti. La settimana precedente era a 444 casi, mentre il 29 marzo i dati parlavano di 365 contagi su 100mila residenti. L’ultima rilevazione è quella del 30 marzo: c’è stato un ulteriore calo, a 351 casi, ma ancora non basta. Ce ne sono più di 100 di troppo. E non conterà nemmeno il calo - previsto - dell’indice Rt, che la scorsa settimana era sceso da 1,42 a 1,23. C’è un’unica strada: il calo netto dei contagi. A pesare, poi, sono anche le Terapie intensive piene, ma in quel caso aiuterebbe anche la zona arancione.