PORDENONE - Torna l'incubo del virus nelle case di riposo. Ieri nella residenza per anziani Micoli Toscano di Castions di Zoppola è scoppiato un focolaio che vede diciassette anziani ospiti positivi al coronavirus. La struttura ha immediatamente assunto tutti i provvedimenti previsti dal protocollo riaprendo l'area-Covid al secondo piano e sospendendo le visite. Stesso provvedimento restrittivo è stato assunto, ma in via preventiva e in...

