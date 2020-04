Tredicesima vittima del Coronavirus alla casa di riposo di Castions di Zoppola

ZOPPOLA - Tredicesima vittima del Coronavirus alla casa di riposo Micoli-Toscano di Castions di Zoppola. Nel tardo pomeriggio di ieri è morta la 93enne Caterina Paron, originaria di Valvasone. Inizialmente ricoverata all’ospedale di Pordenone, l’anziana era stata trasferita all’hospice di San Vito. Ieri le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate, fino a provocarne il decesso. Intanto la residenza per anziani diventa “off limits” per gli ospiti guariti. Si tratta dell’ennesima misura preventiva. La decisione riguarda chi ha subito un ricovero ospedaliero in seguito alla positività al Covid-19. © RIPRODUZIONE RISERVATA