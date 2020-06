Protesta richiedenti asilo: «Ci danno cibo scadente». Tutti multati per violazione norme anti Covid

Ultimo aggiornamento: 18:37

PORDENONE - Unaospitati in una struttura di accoglienza in provincia ha inscenato unaper protestare contro la scarsa qualità del vitto loro riservato. La protesta è avvenuta nel pomeriggio. I manifestanti, cittadini di origine afghana e pakistana, si sono fermati sulla scalinata della Prefettura, tutti muniti di mascherina, ma non rispettando il distanziamento individuale e senza aver datp preavviso della loro iniziativa.Sul posto è arrivato personale della squadra volante dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e della Digos delladi Pordenone, coadiuvato da agenti del comando di polizia locale. Gli agenti hanno normalizzato la situazione, identificando tutti i 31 manifestanti che si lamentavano per il fatto che la qualità del cibo fornito, a loro dire, era ritenuta non soddisfacente.Due dei manifestanti venivano ricevuti dal Capo di Gabinetto della Prefettura, mentre il personale della Questuraper violazione dell’art. 1 del Dpcm del 17 maggio 2020, per avere svolto una pubblica manifestazione senza preavviso e senza le previste prescrizioni, oltre che per non aver osservato le distanze sociali previste e le altre norme di contenimento.