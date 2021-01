Coronavirus in Fvg, scende il tasso di contagio (10,1%): 906 casi e 24 morti. Tornano a calare anche i ricoveri

Torna a scendere e arriva al 10,1 per cento sui tamponi, il contagio in Friuli Venezia Giulia. Sono stati trovati 906 nuovi casi su 8.996 tamponi, compresi quelli rapidi. In regione sono stati registrati 24 decessi, a cui vanno aggiunte nove vittime del periodo tra il 5 e il 31 dicembre. Calo dei ricoveri nelle ultime 24 ore. In Area medica sono ora ricoverati 649 pazienti (venerdì erano 657), mentre nelle Rianimazioni i posti occupati sono 62.

