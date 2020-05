Coronavirus in Fvg, Fedriga pronto a una nuova ordinanza: «Colmerà i vuoti del decreto nazionale del 4 maggio»

TRIESTE - Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, si è detto «pronto a integrare il decreto del 4 maggio con un’ordinanza che avrà valenza regionale». Nessuna sfida sul modello calabrese, ma un atto «necessario a normare con maggior precisione tutti i campi che resteranno in dubbio nel provvedimento nazionale. Pensiamo ad esempio alla possibilità di effettuare ovunque attività motoria in solitaria (e non solo all’interno del proprio comune), oppure di pescare con addosso la mascherina. Chiariremo anche la possibilità di raggiungere le seconde case». Ultimo aggiornamento: 16:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA