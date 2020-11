Coppia di cervi finisce nel canale, salvati dai Vigili del fuoco

ROVEREDO - La coppia di cervi finisce nel canale, corsa contro il tempo dei Vigili del fuoco per salvarli. Nella mattina di oggi la prima partenza dei Vigili del Fuoco di Pordenone è intervenuta per soccorrere la coppia di cervi che si trovava bloccata all'interno del canale Brentella nel territorio comunale di Roveredo. Assieme al personale del Recupero Fauna Selvatica i Vigili del fuoco hanno issato i due animali per poi portarli a riva. Per i due cervi, sani e salvi, è poi tornata la libertà. Sono infatti stati liberati tra le campagne in buona salute.

Ultimo aggiornamento: 20:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA