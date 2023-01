SACILE - Si sono presentati solo poco più della metà degli oltre 400 aspiranti ad uno dei cinque posti di istruttore amministrativo che il Comune di Sacile ha urgenza di inquadrare nel suo personale. Con oltre 400 domande pervenute da gestire, il ricorso alla tecnologia è stato necessario. Così ieri mattina, 23 gennaio, per lo svolgimento della prima delle tre prove previste dal concorso pubblico, le istruzioni inviate agli aspiranti riguardavano un test che avrebbero dovuto superare rispondendo da casa, on line via zoom. «Alla fine siamo rimasti in linea dalle 9 alle 13», segnala una delle partecipanti. Per un test composto da 30 domande alle quali rispondere in 30 minuti. «Tutto si è svolto in una modalità uguale a quella degli esami universitari on line», ricorda il sindaco Carlo Spagnol per fugare dubbi sulla correttezza dell'appuntamento. In effetti, proprio il riconoscimento dei partecipanti è stata l'operazione che ha necessitato di tanto, tanto tempo. Gli ammessi erano stati 417, più uno con riserva e 6 esenti da quella che è la preselezione. 62 i non ammessi. Come detto però, alla fine hanno partecipato alla prova poco più di 200 persone. «Non esattamente una passeggiata», commenta una delle partecipanti che ricorda «domande di cultura generale, di logica, di politica, come il nome dell'attuale presidente degli Stati Uniti». Di storia, come ricordare il ruolo istituzionale che fu ricoperto da Nilde Iotti. Alcuni dei quesiti vertevano sulle questioni più strettamente amministrative. I 100 che supereranno la prova si ritroveranno al test scritto il 30 gennaio, ancora da remoto, e poi a quello orale il 13 febbraio al centro Zanca, in presenza. «A quel punto pensiamo di trovarci a scegliere tra una cinquantina di aspiranti». Tutti e 5 ad assunzione immediata? «Certamente si. C'è bisogno, tra pensionamenti ed altre uscite, di rinforzare quanto prima l'organico».