AVIANO - Un ciclista è caduto durante una discesa nei pressi del Rugo delle Pozzale e si è fatto male a una spalla. Il 48enne di Caneva stava pedalando con un collega quando è scivolato intorno alle 17.30 e non è più riuscito a proseguire. Aiutato dal soccorso alpino e dai vigili del fuoco è stato trasportato in barella per 500 metri fino all'ambulanza, per poi essere accompagnato in ospedale.