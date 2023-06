SAN VITO AL TAGLIAMENTO - C’è un pezzo di San Vito nello scudetto vinto ieri dal Vicenza Calcio Amputati. Salvatore La Manna, palermitano ma sanvitese di adozione, è infatti uno dei titolari. La Manna arriva in Friuli nel 2002 e inizia a prestare servizio nell’11° reggimento bersaglieri, nella caserma di Orcenico Superiore. Una vita normalissima, vissuta tra casa, lavoro e tanto calcio.



GLI ESORDI

Già in Sicilia si era distinto nel calcio giovanile: «Ho giocato in Eccellenza, poi a 17 anni stavo per essere acquistato dal Marsala, che ai tempi militava in Legapro, ma saltò tutto. Insieme al sogno di diventare calciatore, avevo quello di diventare militare, così decisi di arruolarmi. Arrivato in Friuli andai a giocare in terza categoria per poi passare al calcio a 5». Tutto cambiò il 31 luglio del 2009, il giorno in cui avvenne l’incidente che gli cambiò la vita: Era in missione in Libano, e durante il pattugliamento della zona si trovò a percorrere una strada che era stata ricoperta da detriti. Il veicolo, a causa del dissesto della strada iniziò a capovolgersi, sbalzando fuori La Manna e cadendo poi sulla sua gamba sinistra. Rimase schiacciato per quasi due ore sotto un veicolo di sette tonnellate: «Ero sveglio per tutto il tempo. È la stessa durata di una partita di calcio. I soccorsi arrivarono subito, però rischiavano di capovolgersi, così venni estratto grazie ad un uomo libanese, che con il suo trattore riuscì a sollevare il mezzo. Da lì è iniziato il mio nuovo percorso di vita».



RINASCITA

Qui il soldato decise di ritornare in Sicilia, per stare più vicino alla propria famiglia, dove ha affrontato le difficoltà della convalescenza, il dover abituarsi all’idea di aver perso un arto e dove riprese in mano la propria vita: «Non lo nascondo, è stato un percorso molto difficile. Però la positività non mi ha mai abbandonato. Iniziai subito a lavorare, sia mentalmente che fisicamente. Grazie anche alla grande forza che mi hanno dato mia moglie e la mia famiglia capii che tutto era possibile, e non mollai». Dopo qualche anno però, La Manna decise di ritornare a San Vito: «Io mi sento sanvitese. Sono arrivato qui nel 2002 e subito mi sono sentito a casa. Adoro la tranquillità che si respira in questo paese». «Ancora in ospedale raccontavo a mia moglie il desiderio di voler continuare a giocare a calcio». Qui La Manna venne a conoscenza della neonata Nazionale italiana calcio amputati, che gli diete la possibilità di ricominciare a giocare. «Inizialmente non fu facile. Inciampavo e cadevo spesso, ma da li è iniziato questo bellissimo percorso che dura da oltre 12 anni». Un palmares fatto di grandi risultati, quello di La Manna, dove oltre a vantare la partecipazione a due campionati mondiali, ha vinto anche tre scudetti con la squadra vicentina, l’ultimo qualche giorno fa: «Due stagioni fa vincemmo il secondo campionato, qualificandoci poi alla Champions dove arrivammo terzi. La scorsa stagione perdemmo lo scudetto all’ultima partita. Perdere per motivi non legati al calcio ci caricato moltissimo per la stagione appena conclusa, dove abbiamo trionfato. A maggio del prossimo giocheremo nuovamente la Champions, nella speranza di alzarla. Non posso che ringraziare la società che non ci fa mancare nulla e ringrazio anche i miei superiori nell’esercito che mi hanno sempre permesso di potermi allenare così da farmi continuare a vivere il mio sogno di fare il calciatore». Oltre al lavoro e allo sport, La Manna è sempre attivo in ambito sociale, raccontando la sua storia nelle scuole e ai ragazzi delle associazioni sportive: «Il mio obbiettivo è, attraverso la mia storia, di non farli smettere di sognare».