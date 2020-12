Champagne e vino rosso in ristorante: il pranzo dei 16enni prima del gin e del coma etilico

PORDENONE - Prima di scolarsi una bottiglia di gin, preceduta da un giro di bevande alcoliche al bar Posta, i cinque ragazzini di 16 anni - assurti alle cronache dopo che uno di loro è andato in coma etilico - avevano pranzato all’hamburgeria Piazzetta San Marco 13, dove avevano bevuto una bottiglia di champagne, vino rosso e un giro di limoncello.

Dopo il ricovero del minorenne, gli agenti della questura avevano identificato tutto il gruppo e grazie alle testimonianze dei sedicenni hanno ricostruito passo dopo passo quello che avevano fatto prima dell’epilogo in ospedale, che sarebbe potuto costare ancora più caro. Il titolare del locale del centro città, Carraro, ha sottolineato la vicinanza all’operato delle forze dell’ordine, spiegando che non era presente. «Non so cosa è successo - ha detto -, se i ragazzini hanno ordinato direttamente o se magari qualcuno ha offerto loro da bere». Certo che lo hanno fatto, come accertato dalla Polizia di Stato. Visto che era la prima volta che un fatto del genere vedeva protagonista Piazzetta San Marco 13, per il locale c’è stata solamente una “diffida” a servire alcolici ai minorenni. La legge lo vieta.

