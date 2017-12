Alla tavola Caritas un posto anche per ortodossi e islamici

di Lara Zani

PORDENONE - Tanti berretti rossi da Babbo Natale e anche qualche velo nel tradizionale Natalinsieme della, celebrato puntualmente lunedì nella Casa della Madonna pellegrina. Lungo le tavolate allestite al piano inferiore della struttura, il vescovo Giuseppe Pellegrini e i volontari si alternano a gruppi più o meno omogenei che rappresentano un po' tutte le diverse storie, 150 circa quest'anno, che s'incontrano per condividere la festa: c'è il gruppetto dei richiedenti asilo di origine afghana e pakistana ospiti della Madonna Pellegrina e anche una famiglia, di fede musulmana, con la madre che colora la tavola natalizia con l'insolita presenza del velo.Agli stranieri di religione diversa da quella cattolica la Caritas ha rivolto l'invito a condividere la festa o, in alternativa, a usufruire di un buono kebab. La scelta è stata però quella di trascorrere il Natale in compagnia, dando anche una mano nella realizzazione del presepe e dell'albero di Natale assieme agli scout. Ci sono poi, numerose come sempre, le donne originarie dell'Est europeo, in Italia a lavorare come badanti e lontane, anche a Natale, dalla rispettive famiglie...