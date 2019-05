In casa con 25 cani: «Non ce la faccio più», "salvati" dal sindaco

di Alberto Comisso

CANEVA - Non ce la faceva più a mantenerli tutti. Una spesa insostenibile per le sue modestissime possibilità: alla fine la 50enne di Caneva ha dovuto arrendersi e, in lacrime, si è vista costretta a chiedere la ricusazione (in stato di difficoltà, si rivolge al Comune e chiede aiuto). E il sindaco Andrea Gava, valutata la fondatezza delle richieste, ha provveduto a prendersi in carico i 25 "Fido" tenuti in buono stato nel cortile dell’abitazione della donna, per poi collocarli nel canile di...