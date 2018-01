San Giorgio, arrivano i "mattoni" per finanziare i lavori sul campanile

di Lara Zani

PORDENONE - Prime risposte, sotto Natale, alla campagna, lanciata per finanziare i lavori sul campanile di San Giorgio. A poco più di una settimana dalla presentazione dell'iniziativa, come conferma il parroco, monsignor Roberto Laurita, hanno cominciato ad arrivare i primi contributi, sia attraverso bonifici sui tre conti correnti messi a disposizione, sia recandosi direttamente alla segreteria della parrocchia.Anche se l'importo non è stato quantificato, si tratta di segnali che fanno ben sperare per il futuro del simbolo della città, dopo due festività natalizie nelle quali le campane hanno taciuto.La strada è comunque lunga: esauriti infatti i 300mila euro stanziati dalla Regione, la campagna punta ora a mettere assieme i circa 350mila euro mancanti. I lavori riguardanti la messa in sicurezza e il restauro del campanile sono stati organizzati in quattro fasi. Prima, i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del campanile, che si sono svolti fra il 12 aprile e il 10 maggio 2016, conclusisi con la rimozione della statua di San Giorgio. Poi, la messa in sicurezza e restauro della parte sommitale, riparazione della cella campanaria, fornitura e posa del nuovo castello delle campane, ossia i lavori attualmente in corso di svolgimento e finanziati con il contributo regionale di 300mila euro. A seguire, sarà la volta del restauro della statua di San Giorgio, che godrà di uno specifico finanziamento assicurato dalla Fondazione Friuli. Infine, i lavori di completamento e le opere non rientranti nel finanziamento regionale, dalla sostituzione dei gradini in pietra rotti o mancanti, agli interventi di manutenzione del fusto, fino al riposizionamento della statua di San Giorgio e al rifacimento dell'impianto elettrico di illuminazione e di alimentazione delle campane. Tutte le indicazioni per dare il proprio contributo si possono trovare sui volantini, sui manifesti affissi in giro per Pordenone e sul sito internet della parrocchia.I versamenti possono essere effettuati sui seguenti conti correnti bancari: Banca popolare FriulAdria - Crédit Agricole IT62F 05336 12500 000042059483; Banca di credito cooperativo pordenonese IT50Z 08356 12500 000000054989; Banca popolare di Cividale IT020 05484 12500 CC0561000062, intestato a Parrocchia di San Giorgio di Pordenone, con causale restauro del campanile di San Giorgio.In alternativa, è possibile rivolgersi alla segreteria della parrocchia. Le donazioni effettuate a favore della parrocchia da parte di tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa consentono di ottenere un beneficio fiscale, dal momento che sono riconosciuti come oneri deducibili dal reddito d'impresa fino a un massimo del 2 per cento.