Cade nel bosco e precipita per una decina di metri: lancia l'allarme, ma la geolocalizzazione non è corretta

SEQUALS (PORDENONE) - Cade durante una passeggiata nel bosco, lancia l'allarme, ma la geolocalizzazione non è corretta. Un uomo di 68 anni M. M. è caduto questo pomeriggio, 20 marzo, in un bosco del Monte Cret, altura sopra Sequals, durante una passeggiata con il cane. È stato lui stesso a chiamare i soccorsi dopo essere scivolato ruzzolando per una decina di metri in un tratto ripido e quindi a guidare i soccorritori sul posto. La posizione rilevata con le coordinate non sarebbe bastata ad individuarlo subito, perché conduceva a circa un chilometro di distanza dal punto esatto. Le imprecisioni nella geolocalizzaIone, spesso inevitabili nelle zone impervie, avrebbe comportato tempi di ricerca sicuramente superiori.

Otto tecnici della stazione di Maniago del Soccorso alpino assieme al personale dell'ambulanza sono giunti dunque sul ferito, policontuso e con dolori al torace e al bacino, risalendo nel bosco dalla strada statale dove era parcheggiata l'auto dell'uomo, che aveva seguito un percorso casuale tra gli alberi per la sua passeggiata con il suo cane.

I tecnici hanno provveduto a sistemarlo sulla barella spinale e gli infermieri dell'ambulanza arrivata da Spilimbergo. La barella è stata calata nel bosco a spalla dai soccorritori e la discesa fino alla strada è stata coadiuvata con l'impiego di corde di sicurezza. Il ferito è stato consegnato all'ambulanza. L'intervento si è svolto tra le 15.30 e le 17.30 circa.