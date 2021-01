Confermata la benzina agevolata in Fvg, la Corte europea: «Nessuna infrazione»

TRIESTE - Lo sconto sul prezzo dei carburanti per i residenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia non comporta, di per sé, una violazione della direttiva sulla tassazione dell’energia e non è illegittimo. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 14 gennaio.

Benzina scontata

Proseguirà quindi in regione l'istituto della benzina agevolata. «Si stabilisce un principio importante: gli Stati nazionali (e le Regioni) possono, se applicano con studio e senza supponenza le norme europee, rispondere alle esigenze dei territori più fragili, secondo un principio di responsabilità, ossia con riferimento agli equilibri di bilancio complessivi» commenta il "dem" Spitaleri.



