PORDENONE- Varcare l’Oceano Atlantico per la prima volta. Essere catapultati dall’altra parte del mondo, magari partendo da una grande città americana per finire ad Aviano, piccolo centro della Pedemontana pordenonese. Non facile, per nessuno. Inevitabile aver bisogno di qualche consiglio utile per ambientarsi il più in fretta possibile. Eppure c’è un dettaglio, nel decalogo stilato dalla base Usaf di Aviano e destinato ai militari in arrivo in provincia, che non sfugge all’occhio. «Attenzione alla muffa delle case friulane». Questo, in poche parole, il senso dell’avviso.



I DETTAGLI

L’avviso è inserito nei “tips”, cioè nei suggerimenti destinati ai militari americani che per ordini superiori devono lasciare la terra dello Zio Sam per essere impiegati per la Nato ad Aviano. Ed è tutto riportato sul sito della base militare ospitata dall’aeroporto Pagliano e Gori. «La muffa è molto comune in Italia a causa dello stile di costruzione, ma l'ufficio alloggi ha alcuni consigli sulla prevenzione e sui trattamenti», si legge infatti nell’avviso stilato dagli esperti della base americana. «Per prevenire la muffa, mantenere la temperatura della stanza almeno a 68 Fahrenheit (20 gradi Celsius) e consentire la ventilazione aprendo occasionalmente le finestre nelle giornate asciutte e soleggiate», ha affermato Antonio Saponaro, specialista dell'edilizia abitativa del 31° Ces. «Quando si tratta la muffa, spruzzare le zone interessate con una soluzione di acqua e candeggina (20%). Non pulire l'area, ciò potrebbe diffondere le spore della muffa», prosegue ancora il documento.



I RIFIUTI

Un altro problema annoso è rappresentato dalla raccolta differenziata. E in questo caso la direzione della freccia è opposta. Non sono mancate, negli anni, le lamentele per la presunta scarsa propensione dei cittadini americani residenti in provincia di Pordenone nei confronti della differenziazione dei rifiuti, che in provincia di Pordenone è capillare.

«La separazione dei rifiuti è uno dei maggiori ostacoli che la maggior parte degli americani deve affrontare quando si tratta di programmi di riciclaggio. I terreni per le discariche o le “piattaforme ecologiche” sono limitati, quindi è importante condensare gli elementi e assicurarsi che siano in linea con i requisiti sui rifiuti», si legge ancora nel vademecum della base Usaf di Aviano. È affrontato anche il tema delle sanzioni. «Le multe possono variare da 50 a 750 euro se vieni sorpreso a non seguire le linee guida – ha affermato Anna Machutta, specialista del supporto amministrativo del 31° Ces -. Ogni comunità ha requisiti di riciclaggio, orari di funzionamento della piattaforma ecologica diversi, per domande è possibile contattare il nostro ufficio di collegamento per il riciclaggio della comunità al numero 0434-30-2511».

E ancora altri consigli. Gli aviatori sono inoltre incoraggiati a inviare mensilmente via e-mail le letture dei contatori del gas ai carburanti domestici per evitare di pagare più di quello che stanno utilizzando, poiché queste letture sono stimate diversamente. Alcune cose di cui gli aviatori dovranno prendersi cura sono le commissioni degli agenti immobiliari, l'assicurazione dell'affittuario e il deposito cauzionale. L'ufficio immobiliare fornisce un elenco di agenti immobiliari gratuiti e l'assicurazione dell'affittuario è facoltativa, ma altamente incoraggiata.