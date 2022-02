AZZANO DECIMO (PORDENONE) - Da ieri è chiuso l'Hotel AX - Azzano Decimo, in via Don Bosco, che aveva riaperto i battenti il 23 dicembre, dopo anni di inattività. Nel corso di un controllo effettuato dai Carabinieri in stretta collaborazione con la Polizia locale, sarebbero infatti emerse carenze e criticità. In particolare è stato riscontrato che l'albergo non era in possesso delle autorizzazioni necessarie, né del certificato antincendio.

LA SANZIONE

All'albergo è stato pertanto contestato un verbale amministrativo di 8mila euro, in quanto il gestore aveva avviato l'attività senza la certificazione sulla prevenzione degli incendi. Le violazioni hanno comportato un provvedimento di chiusura immediata dell'albergo fino a quando non produrrà la documentazione richiesta.



I CONTROLLI

Gli interventi dei Carabinieri e della Polizia locale sono stati eseguiti in collaborazione con l'Azienda Sanitaria e con altri organi addetti al controllo, tra cui gli ispettori del lavoro. I controlli vengono effettuati sulla base di segnalazioni, ma soprattutto nell'ambito della normale attività di prevenzione da parte delle forze dell'ordine. Un impegno orientato non solo alla sicurezza, ma anche alle verifiche sullo svolgimento regolare dell'attività economica, necessario per tutti: per la tutela sia dei consumatori sia degli imprenditori che si attengono al rispetto delle leggi.



ALBERGO STORICO

L'albergo AX, ha alle spalle una storia di successi, ma anche una lunga chiusura, protrattasi sino a poco prima di Natale. Un tempo, la struttura che si trova a ridosso del centro, alle spalle del municipio, si chiamava, Eurohotel. La struttura ricettiva, completamente rinnovata, dispone di 40 camere. La riapertura è avvenuta grazie a una cordata di imprenditori che ha deciso di investire nel territorio di Azzano. «Il 2021 non poteva chiudersi in un modo migliore aveva considerato l'assessore al Commercio Enrico Guin (ora candidato a sindaco per il centrosinistra) - con la riapertura della struttura ricettiva. Il centro ha di nuovo un Hotel, che si chiamerà proprio AX Azzano Decimo, portanto lustro alla nostra cittadina».



TEMPI DA RECORD

La nuova proprietà, l'Hotel Europa srl, ha ripristinato la struttura internamente ed esternamente in tempo di record, rendendola fruibile e recuperando di fatto una zona del centro che rischiava di cadere in degrado.

«Un Hotel non è solo una struttura ricettiva, ma è un'attività che porta indotto sul territorio, soprattutto di persone non del contesto comunale - ricordava Guin -. È un altro tassello che si aggiunge alla ripartenza del settore del commercio». L' Hotel Ax-Azzano Decimo, è un tre stelle, con camere singole, doppie e triple. Al piano terra la proprietà pensa di aprire in futuro una sala ristorazione per pranzi, cene ed eventi. Questo Hotel chiuso per diversi anni, era stato un punto di riferimento nella cittadina e la nuova proprietà ha l'obiettivo di ricominciare a affrire un servizio di qualità, con massima attenzione alle persone e ai loro bisogni. L'augurio è che presto, dato che il centro è privo di alberghi, possa riaprire e ripartire.