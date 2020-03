AZZANO «A nome della comunità - ha detto il sindaco Marco Putto - ringrazio di cuore il responsabile commerciale della ditta Altur, l’azzanese Cristian Spagnol, che ha donato al Comune 22 taniche da 5 litri di gel igienizzante “Germi stop” piú altrettanti dispenser dai quali il personale e il pubblico potranno attingere, in questo periodo, in cui siamo minacciati dal Coronavirus». L'azienda chimica, con sede a Pordenone, gestita da tre generazioni di azzanesi, in un momento così difficile ha deciso di aiutare la comunità. «Data la nostra “anima” chimica e le capacità produttive, abbiamo deciso di iniziare a realizzare questo gel – spiega Spagnol -. Ci siamo impegnati a ricavare uno spazio di lavorazione appositamente per gel, di seguito a registrare la formulazione agli istituti e quindi a produrlo. Il gel era nato per far fronte alle richieste dei nostri clienti (stazioni di servizio) poi la voce si è sparsa, ed è stato richiesto dalle farmacie, dai Comuni, da negozi e attività varie in tutta Italia e all’estero».



GLI ORDINI

«Gli ordinativi sono tanti e continui. Stiamo lavorando per riuscire a smaltire tutte le ordinazioni. Tutto questo è diventato abbastanza impegnativo da gestire – sottolinea - perché tra le numerose richieste e i ritardi dei fornitori nel consegnare le materie prime e con le misure di sicurezza rigide di questo momento, stiamo lavorando a porte chiuse. Apriamo solo ai trasportatori che devono venire a portarci e a ritirare il materiale per le consegne, i quali devono strettamente attenersi alle regole per evitare qualsiasi rischio di contagio». Poi conclude con un messaggio: «Invito la popolazione e gli imprenditori a seguire le regole senza criticare. In questo momento abbiamo bisogno di lucidità per trovare le soluzioni e salvare le nostre aziende».



