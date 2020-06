TREVISO In periodo di pandemia la Guardia di Finanza ha effettuato 250 controlli nel trevigiano a partire dal mese di marzo per assicurare il rispetto delle misure anti contagio. Nel primi cinque mesi dell'anno son stati denunciati 13 soggetti per reati di frode in commercio e vendita di prodotti con segni mendaci e sono state sequestrate 62mila mascherine e 3800 litri di gel venduto com presidio medico chirurgico in assenza dei requisiti di legge. E' stata inoltre tracciata l'illecita commercializzazione di altri 221mila dispositivi di protezione individuale. Inoltre nel 2019 la Guardia di Finanza di Treviso ha denunciato 181 presunti responsabili di reati fiscali fra i quali 57 datori di lavoro di 423 maestranze risultate impiegate in «nero» o irregolari.

È uno dei risultati che si inquadrano nelle 5.389 operazioni compiute nell'anno fra cui 386 indagini delegate dalla

magistratura. Le Fiamme Gialle trevigiane hanno anche scoperto frodi per 740 milioni di euro ai danni del bilancio nazionale e di quello comunitario, compresi 90 mila euro verso la spesa previdenziale, assistenziale e sanitaria, con 57 denunciati. In materia di repressione del riciclaggio dei capitali illeciti sono state sviluppate 10 indagini di polizia giudiziaria con 25 persone denunciate per i reati di riciclaggio e auto-riciclaggio. Nel capitolo stupefacenti, la Gdf di Treviso ha sequestrato 5,3 chilogrammi di sostanze, fra cui 2,6 di cocaina. © RIPRODUZIONE RISERVATA